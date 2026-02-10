Il Napoli impiega un minuto a riaprirla: Vergara infallibile, Como ripreso 1-1
TUTTO mercato WEB
Il Napoli la pareggia subito, appena rientrato dagli spogliatoi. Al 46' Hojlund trova perfettamente lo scatto in profondità di Antonio Vergara, che in velocità brucia Smolcic e a tu per tu con Butez battezza palla sul secondo palo: 1-1 immediato degli azzurri, Como subito ripreso.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni