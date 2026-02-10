Quando gli infortuni non vengono per nuocere. Così il Napoli ha scoperto Vergara

Malgrado la stagione del Napoli sia stata pesantemente condizionata dagli infortuni, i problemi muscolari che hanno colpito i titolarissimi della squadra di Antonio Conte hanno permesso al tecnico di lanciare Antonio Vergara, che difficilmente altrimenti sarebbe stato impiegato con questa continuità e avrebbe inciso come sta facendo nell'ultimo periodo.

Il gol di stasera, arrivato dopo quelli contro Chelsea e Fiorentina, è l'ennesima dimostrazione del momento d'oro che sta vivendo il classe 2003, che sembra sia davvero tarantolato. Oltre alla freddezza davanti alla porta, stupiscono la sua caparbietà e la sua determinazione nella fase di non possesso: più volte infatti ha perso il pallone, ma ha sempre rincorso l'avversario e recuperato la sfera.

Vergara non è giovanissimo, ma è da poco che gioca a questi livelli e dovrà confermarsi per diventare una realtà. Il suo adattamento a certi palcoscenici è avvenuto in tempi brevissimi e ciò fa pensare che abbia tutte le qualità per restarci a lungo. Ora dovrà essere bravo a gestire la pressione e a non farsi troppo condizionare dalla notorietà improvvisa: se ci riuscirà, anche la Nazionale ci avrà guadagnato. Intanto per i playoff di marzo si candida prepotentemente per essere convocato tra coloro che si giocheranno l'accesso al Mondiale americano.