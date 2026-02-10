TMW
Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ora la firma dell'ex Avellino
TUTTO mercato WEB
Rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Avellino, il difensore centrale Michele Rigione è pronto a tornare in Serie C. Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex Cosenza è vicino alla firma con il Trento: l’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, dovrebbe essere formalizzato tra domani e dopodomani. Sul profilo dell’esperto centrale si era registrato anche l’interesse del Foggia.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Ora in radio
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni