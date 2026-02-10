Carrarese, Padovano: "C'era rigore su Rubino, abbiamo fatto 22 tiri ma non è bastato"

La Carrarese esce sconfitta di misura dallo stadio "Euganeo" di Padova per 1-0. A fine partita è intervenuto in sala stampa Giuseppe Padovano allenatore in 2° dei marmiferi vista la squalifica di Antonio Calabro. Ecco la sua analisi della gara padovasport.tv:

“È mancato solo il gol, abbiamo fatto 22 tiri in porta contro 13 e abbiamo avuto più del 60% di possesso palla. Nel secondo tempo siamo sempre stati nella loro metà campo, ma è chiaro che se non finalizzi non ti porti a casa il risultato. Bisogna dare merito a questi ragazzi. Più ti avvicini alla fine della partita e più c’è precipitazione. Erano tutti dietro la linea della palla, ma credo che la Carrarese esca a testa alta dalla partita. Il rigore a Rubino? Era netto, ma ci facciamo l’abitudine orma. Hasa? Abbiamo tanti giovani interessanti, la società è stata brava a trovare giocatori che si stanno mettendo in mostra in un campionato importante. Oggi, comunque, meritavamo qualcosa in più”.