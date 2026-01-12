Ritorno in Belgio a fine carriera? De Bruyne: "Non è nei miei pensieri. Felice a Napoli"

Kevin De Bruyne è ai box da fine ottobre, essendosi fatto male nella partita d'andata del Napoli contro l'Inter, facendosi male al bicipite femorale nel momento di calciare e trasformare il rigore che aveva aperto le danze nella partita del Maradona, poi vinta 3-1 dai campioni d'Italia in carica.

Nelle scorse ore De Bruyne ha presenziato all'evento della Scarpa d'Oro del calcio belga, venendo inserito nella Hall of Fame. E da lì ha parlato ai media presenti, i quali gli hanno chiesto tra le altre cose anche della possibilità che possa concludere la sua carriera con un ritorno in Belgio: "Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli".

A De Bruyne sono state chieste anche le sue personali sensazioni per essere stato incluso nella Hall of Fame del calcio belga. E il centrocampista del Napoli si è lasciato andare a una battuta: "È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio".

