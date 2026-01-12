Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ritorno in Belgio a fine carriera? De Bruyne: "Non è nei miei pensieri. Felice a Napoli"

Ritorno in Belgio a fine carriera? De Bruyne: "Non è nei miei pensieri. Felice a Napoli"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 16:45Serie A
Dimitri Conti

Kevin De Bruyne è ai box da fine ottobre, essendosi fatto male nella partita d'andata del Napoli contro l'Inter, facendosi male al bicipite femorale nel momento di calciare e trasformare il rigore che aveva aperto le danze nella partita del Maradona, poi vinta 3-1 dai campioni d'Italia in carica.

Nelle scorse ore De Bruyne ha presenziato all'evento della Scarpa d'Oro del calcio belga, venendo inserito nella Hall of Fame. E da lì ha parlato ai media presenti, i quali gli hanno chiesto tra le altre cose anche della possibilità che possa concludere la sua carriera con un ritorno in Belgio: "Se mai dovessi tornare in Belgio, sarebbe per divertirmi e stare vicino a casa. Ma al momento non è nei miei pensieri: voglio ancora mettermi alla prova e scoprire i miei limiti, sono contento adesso al Napoli".

A De Bruyne sono state chieste anche le sue personali sensazioni per essere stato incluso nella Hall of Fame del calcio belga. E il centrocampista del Napoli si è lasciato andare a una battuta: "È un po' strano ricevere questo premio perché sono ancora in attività. Ma è comunque speciale essere tra i grandi nomi del calcio belga ed essere, in un certo senso, un esempio".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di De Bruyne dalla Scarpa d'oro belga

Articoli correlati
De Bruyne vede il rientro col Napoli: "La riabilitazione va bene, voglio essere al... De Bruyne vede il rientro col Napoli: "La riabilitazione va bene, voglio essere al top ai Mondiali"
Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali... Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte
Il Napoli aspetta De Bruyne: previsto per metà gennaio il ritorno a Castel Volturno... Il Napoli aspetta De Bruyne: previsto per metà gennaio il ritorno a Castel Volturno
Altre notizie Serie A
Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta... Esclusiva TMWIl Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida... Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida il tridente
Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di... TMWNiente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy... Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì
Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto... Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto
Udinese, Nicolò Zaniolo operato a Villa Stuart: intervento perfettamente riuscito... Udinese, Nicolò Zaniolo operato a Villa Stuart: intervento perfettamente riuscito
Pjanic chiarisce: "Potevo lasciare la Roma per la Juventus già due anni prima" Pjanic chiarisce: "Potevo lasciare la Roma per la Juventus già due anni prima"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
5 Allegri: "Modric dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato di essere seguito per 90'"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine top news n.1 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine top news n.2 Intrigo Raspadori: convocato da Simeone per la partita di domani dell'Atletico Madrid
Immagine top news n.3 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.4 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.5 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.6 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.7 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Di Gennaro: "Gasperini da Premier. Juve, Champions obiettivo massimo"
Immagine news Altre Notizie n.2 M. Orlando: "Bravo Palladino ma è tardi per la Champions. Napoli impressionante"
Immagine news Altre Notizie n.3 Impallomeni: "Roma, telenovela Raspadori. Col Sassuolo una ripresa da scudetto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Immagine news Serie A n.2 Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Ellertsson in campo dal 1', Kilicsoy guida il tridente
Immagine news Serie A n.3 Niente stage di febbraio per l'Italia, Buffon: "Dovremo essere più forti anche di questo"
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David contro Bonazzoli-Vardy
Immagine news Serie A n.5 Anche la Juve su Malen: l'olandese nel mirino della Roma, ma manca il suo sì
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, ci sono Sampdoria e Spezia su Odenthal ma gli indisponibili bloccano tutto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, spunta Pezzella della Casertana per il centrocampo. Sarà sfida alla Virtus Entella
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: Calò del Frosinone ad un passo dalla doppia cifra
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, intervento riuscito per Venuti. Rientrerà nella prossima stagione
Immagine news Serie B n.4 Avellino, la Serie A segue Palumbo per l'estate: il casse 2002 nel mirino della Cremonese
Immagine news Serie B n.5 Bari, Moncini può partire dopo sei mesi: il Cesena pensa al suo ritorno
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi le visite di Turicchia: arriva a titolo definitivo dalla Juve. Si stringe per Cuppone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal basket una mazzata per il presidente Antonini. Il Trapani Shark escluso dal campionato
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, nuovo innesto in difesa: dall'Avellino arriva il centrale Manzi
Immagine news Serie C n.3 Bandecchi: "I Rizzo dicono che ora gestiscono in piena autonomia la Ternana. Ma prima?"
Immagine news Serie C n.4 Il Carpi guarda al futuro della prima squadra: contratto di apprendistato per il giovane Giva
Immagine news Serie C n.5 Lecco, Valente: "Se possiamo far qualcosa a centrocampo o davanti, dobbiamo valutare chi"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli e Soncin tedofori per Milano-Cortina: "Emozione indescrivibile, un orgoglio immenso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)