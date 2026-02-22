Napoli, Lobotka: "Con un difensore in più ho più possibilità di costruire. Raspadori? L'ho visto prima"
Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida contro l'Atalanta. Le sue parole: "Con un difensore in più ho più possibilità di andare avanti e di costruire per la squadra".
Avete visto Raspadori ieri in albergo?
"No, ma l'ho visto qui nel tunnel".
