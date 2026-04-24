Un altro inglese al Bayern Monaco? Tentativo per Gordon: contatti avviati con... Kane
Non solo trattative tra club: il Bayern Monaco cambia approccio e prova a muoversi direttamente sul fronte giocatore per arrivare ad Anthony Gordon. L’esterno è legato al Newcastle da un contratto fino al 2030, ma in Baviera studiano una strategia precisa. A riportarlo è The Times.
L’idea è quella di convincere Gordon a sposare il progetto, facendo leva su un messaggio chiaro: un eventuale addio dovrà portarlo solo a Monaco. In questo modo, il Bayern spera di avere un vantaggio negoziale qualora il Newcastle fosse costretto a cedere per esigenze legate al Fair Play Finanziario o a una mancata qualificazione in UEFA Champions League.
In questo scenario, la volontà del giocatore diventerebbe decisiva anche per abbassare il prezzo del cartellino. A spingere nella stessa direzione c’è anche Harry Kane, già al lavoro per persuadere il connazionale. Una manovra studiata nei dettagli, che conferma come il Bayern voglia anticipare la concorrenza muovendosi non solo sul mercato, ma anche sulle scelte personali dei giocatori.
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