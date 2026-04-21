Il Bayern Monaco pesca ancora dalla Premier: piace Gordon, il Newcastle vuole 86 milioni

Un altro pezzo pregiato del Newcastle saluterà? La scorsa estate c'è stato un terremoto attorno al caso di Isak, che alla fine ha lasciato i Magpies dopo un braccio di ferro estremo. Stavolta il club inglese ha fissato il prezzo di Anthony Gordon, complice l'interesse del Bayern Monaco per l'estate. Sulle tracce dell'ala sinistra inglese, classe 2001, anche Liverpool e Arsenal.

Ma secondo quanto riferito da The Times, il Newcastle lascerà andare il gioiellino arrivato nel 2023 solamente per 75 milioni di sterline (86 milioni di euro circa). Gordon ha segnato 17 gol in questa stagione e più della metà forgiati in Champions League. Ma ha fatto molto rumore la recente esclusione dopo la sconfitta per 2-1 del Newcastle contro il Bournemouth, il giorno dopo che mister Eddie Howe aveva sottolineato che non avrebbe schierato giocatori non pronti a dare il 100%.

Al momento si parla di un infortunio per il giocatore di 25 anni, ma l'interesse montato per lui in vista dell'estate è evidente. Mentre il Newcastle sembra ormai destinato a restare fuori dalle coppe europee per la prossima stagione, ritrovandosi al 14° posto e lontano dalle zone alte di classifica. Dunque, non saranno solamente i nomi più forti a forzare la mano per partire, ma il club stesso a ritrovarsi costretto a fare cassa con la vendita di alcuni di loro per reinvestire sul mercato. Oltre a Gordon, infatti, si è parlato spesso anche di Sandro Tonali (ex Milan) in partenza.