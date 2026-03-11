Il Bayern umilia l'Atalanta, Pavlovic: "Quasi impossibile fare meglio. Sapevamo cosa aspettarci"

Aleksandar Pavlovic è stato uno dei protagonisti della vittoria per 6-1 del Bayern Monaco sull'Atalanta a Bergamo. Il centrocampista ha parlato dopo la partita ai media e ha analizzato un successo che mette al sicuro il passaggio ai quarti di finale di Champions League: "È quasi impossibile fare di meglio - si legge sul sito della UEFA -. Avremmo potuto mantenere la porta inviolata, ma sono un risultato e una prestazione eccellenti".

Pavlovic rivela che la Dea era stata studiata nei dettagli e questo ha facilitato i bavaresi, che sono arrivati pronti all'appuntamento, senza farsi sorprendere dal cambio modulo di Palladino: "Sapevamo cosa aspettarci e abbiamo gestito la partita in modo superbo. In attacco e in difesa abbiamo fatto quasi tutto in modo eccezionale oggi (ieri, ndr). Credo che sia per questo che il risultato è così netto".