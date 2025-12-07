TMW Il Nottingham Forest pensa a Santiago Castro: osservatore all'Olimpico per visionarlo

Santiago Castro è finito nel mirino del Nottingham Forest. Nella giornata di oggi ci sarà un emissario del club - con cui i rapporti sono buonissimi dopo il trasferimento di Dan Ndoye in estate - per osservare da vicino l'argentino Santiago Castro, oggetto del desiderio di diversi club negli ultimi mesi. In estate c'era l'Inter, ma le richieste dei felsinei erano altissimi, fra i 40 e i 50 milioni di euro. Troppi per chiunque si volesse avvicinare all'attaccante, che rimane uno degli obiettivi sensibili delle big.

Il problema di liquidità dei club italiani non coinvolgono però quelli di Premier. Dunque il Nottingham potrebbe tranquillamente pensare di proporre una cifra consona al Bologna, ma quasi certamente non avverrà quest'inverno, con la squadra di Italiano che è in corsa per una qualificazione alle coppe, qualsiasi essa può essere.

Nelle ultime ore, del resto, si è parlato di un rinnovo per Castro. Sarebbe un giusto riconoscimento dopo le buone annate vissute in rossoblù, nonostante un'età giovanissima. Negli ottavi di Coppa Italia è stato mattatore della serata, con un colpo di testa che ha dato la vittoria contro il Parma, per un passaggio del turno che non era più certo fino a una manciata di minuti dalla fine.