Il nuovo vizietto di Manu Koné. Così Gasperini sta plasmando un top player per la sua Roma

Se il calciomercato mette paletti e vincoli, come nel caso della Roma, allora può essere utile massimizzare le risorse a propria disposizione. Questo è uno dei motivi trainanti del lavoro in giallorosso di Gian Piero Gasperini e i suoi primi mesi nella Capitale, con qualche piccola eccezione sparsa che in fondo conferma la regola, restituiscono anche questo tipo di immagine.

Ci sono quei giocatori che già di partenza avevano una base solida sulla quale poggiare e che stanno vedendo decollare verso l’alto il proprio rendimento. In questa stagione tra i primissimi nomi non può non venire quello di Manu Koné, tentacolare tuttocampista che a centrocampo da una parte arpiona palloni con gambe lunghe da piovra e dall’altro rappresenta un fattore anche in fase di costruzione, vista la facilità nella gestione del pallone e l’estrema difficoltà degli avversari nel togliergliela. Gli manca solo una certa dimestichezza con il gol, sulla quale può affinarsi e che sembra aver migliorato di recente, visti i 2 gol nelle ultime 3 partite. Gli stessi della sua prima intera stagione alla Roma.

Koné non è un underdog: è un nazionale francese e lo stesso giocatore cercato dall’Inter la scorsa estate e per il quale la Roma ha chiesto 50 milioni di euro, dopo averne spesi all’incirca la metà per averlo dal Borussia Moenchengladbach nell’estate 2024. Ma se confermasse il ‘vizietto’ del gol che ha fatto vedere di recente, può realmente aspirare al palcoscenico dei top player.