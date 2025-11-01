Il pericolo c'è stato, ma con la Roma Leao non mancherà. E con lui a San Siro si esulta sempre

All'appello dell'infermeria ha rischiato di aggiungersi per Milan-Roma anche Rafael Leao. Ma non sarà così. Il portoghese, reduce da una fastidiosa infiammazione all'anca che lo ha limitato contro il Pisa e lo ha costretto ad uscire dopo soli 45 minuti a Bergamo contro l'Atalanta, è tornato ieri ad allenarsi con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida di domani contro la Roma.

Trend

Da titolare, probabilmente. Impossibile, d'altronde, fare a meno di lui. E non solo per il valore assoluto del calciatore e per le assenze contemporanee di Christian Pulisic e di Santiago Gimenez. In questa stagione, a San Siro, Rafa sta facendo benissimo: gol all'esordio stagionale contro il Bari, doppietta contro la Fiorentina e rete al Pisa; in pratica, non ha segnato solo nei venti minuti di Milan-Napoli in cui la squadra, in vantaggio di un gol e sotto di un uomo, pensava solo a difendersi. Il portoghese, dunque, va a segno a San Siro da due gare consecutive. E la terza è una occasione ghiotta.

Match importante

Soprattutto perché, contro la Roma, ci sarà bisogno della miglior versione di Leao. I giallorossi sono la difesa meno battuta d'Europa. Per il Diavolo, quella di domenica a San Siro contro la Roma è una partita importante, chiave: punti pesanti, atmosfera calda, avversario di livello, capolista della Serie A. È proprio in queste serata che un leader tecnico può e deve trasformarsi in leader totale, come successo qualche settimana fa contro la Fiorentina.