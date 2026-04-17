Semenyo su Bernardo Silva: "Poveretto, in spogliatoio lo prendono sempre in giro"

Bernardo Silva ha recentemente confermato che lascerà il Manchester City al termine della stagione, e le reazioni dei tifosi all'annuncio si sono sommate l'una con l'altra. Questa volta è toccato ad Antoine Semenyo, arrivato al club a gennaio di quest'anno dal Bournemouth, parlare di lui ed elogiarlo.

Queste le sue parole in un'intervista al podcast "All Out Football": "È un ragazzo fantastico ed è una persona meravigliosa da avere nello spogliatoio. Ha fatto tantissimo per il City, con tanta tenacia e sicurezza. Onestamente, è stato incredibile. Mi ha fatto sentire subito a mio agio al mio arrivo".

Tra le risate generali, il giocatore ha anche fatto una rivelazione sul suo compagno di squadra. Sebbene quest'ultimo sia una leggenda al City, ciò non lo esenta dall'essere bersaglio di scherzi da parte dei suoi compagni. "Lo prendono spesso in giro nello spogliatoio, non so perché... Molti lo fanno per come si veste agli allenamenti. Non è nemmeno brutto, è solo troppo informale", dice, prima di raccontare un altro episodio che illustra il "bullismo" di cui Bernardo è vittima: "Sto entrando in mensa e lo vedo nel corridoio mentre viene trattenuto con una presa alla gola. E penso: 'Poveretto! Non ha fatto niente. Non è solo uno, sono tre o quattro, quindi non ha scampo!'".