Il Pisa la sblocca dopo 13 minuti a Torino: gol di Moreo dopo una traversa di Akinsamiro
Pisa avanti in casa del Torino al 13'. Dopo una traversa di Akinsanmiro, è l'attaccante nerazzurro Stefano Moreo a sbloccarla con un tiro molto potente che non lascia scampo a Paleari. Check del VAR per la verifica della regolarità dell'azione, ma pochi secondi più tardi il signor Arena convalida la marcatura.
