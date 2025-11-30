Pisa, il presidente Corrado: "Touré-Inter? Abbiamo parlato di tante cose..."

Il Presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro l'Inter.

Come sta il Pisa?

"Fisicamente quelli che oggi scenderanno in campo stanno bene. Poi abbiamo avuto qualche defezione in settimana e sarà una squadra un po' diversa da quella che poteva essere. Ma Gilardino ci ha abituato a cambiare, non sarà questo il problema. Naturalmente giochiamo contro una squadra forte, anzi fortissima, che ha dominato il calcio italiano ed europeo negli ultimi 5-6 anni. Adesso poi è ferita da due sconfitte forse immeritate, quindi sarà ancora più cattiva, ma noi cercheremo di farci valere. Nel nostro campo giochiamo sempre al massimo. Una partita difficile, ma bella: rivedere l'Inter all'Arena Garibaldi è una soddisfazione per tutti noi e per i nostri tifosi".

Se lo aspettava che Gilardino facesse così bene?

"Mi aspettavo un bravo allenatore. Le sue credenziali erano buonissime: a Genova ha fatto bene, quello che noi stiamo cercando da un allenatore, ovvero un allenatore in grado di salvare una squadra neopromossa. Si era ripetuto bene anche il secondo anno, dunque un allenatore per il quale avevamo grande fiducia. Si è rivelato essere anche migliore di quello che pensavamo nel gestire il gruppo e nel motivare la squadra, oltre che nei dettagli tecnici figli dello studio degli avversari".

Di Touré si parla molto in chiave mercato...

"Touré è già da due anni che lo stanno guardando".

Ne avete parlato?

"Abbiamo parlato di tante cose (Ride, n.d.r.)".

Su Akinsanmiro?

"Un giocatore forte, è dell'Inter, ma abbiamo il diritto di riscatto. Naturalmente c'è anche il controriscatto dell'Inter, ma è un giocatore che crediamo abbia trovato nel Pisa una dimensione ideale per crescere ancora, ci sarebbe piaciuto averlo e sarebbe piaciuto anche a lui esserci contro l'Inter, contiamo di recuperarlo per domenica".