Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità, molto importante per noi"
TUTTO mercato WEB
Il Palermo ha messo nel mirino Matteo Tramoni del Pisa per sostituire Brunori, ceduto alla Sampdoria. Ilovepalermocalcio.com ha contatto il presidente del Pisa Giuseppe Corrado:
"A Palermo, come in molti ambienti di città importanti, si parla sempre troppo di calcio e si pensa che per vincere servano solo giocatori e allenatori di nome. Sovente, negli ambienti calcistici, dei quali fanno parte media e tifosi, si confonde la proprietà forte con la società forte. Tramoni è un giocatore di qualità al pari di tutti quelli già presenti nell’organico dei rosanero, decisamente superiore a quello di tutte le squadre che disputano il campionato di Serie B. Tramoni è un giocatore importante per il Pisa, che disputa il campionato di Serie A"
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
1 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia