TMW Il presidente del CONI Buonfiglio: "Ho ricevuto tante pressioni per commissariare la FIGC"

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, è intervenuto dal palco dell’evento “Il Foglio a San Siro”, in corso di svolgimento al Meazza: “Perché la Nazionale di calcio va così male? L’ho chiesto a Capello l’altro giorno, mi ha parlato di qualità e di intensità. Io non entro nel tecnico. È un mondo molto complesso, posso solo dire che bisogna lavorare bene. Sperando che presto i tifosi di calcio possano tornare a emozionarsi. Auguro questo a chi prenderà in mano la federazione”.

Sarà Abete o Malagò?

“Non faccio nomi. Noi come CONI possiamo solo monitorare. Il mondo del calcio è rappresentato dalle Leghe, dai calciatori, dagli arbitri. Ci sono migliaia di club. Spero che possa essere un modello da imitare, perché fa male vedere dei bambini piccoli avere determinati tipi di atteggiamenti”.

Ha ricevuto molte pressioni per commissariare la FIGC?

“Sì. Ma si può fare quello che si può fare: se non siamo legittimati a commissariare, non si commissaria”.