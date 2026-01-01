Il Santos annuncia il rinnovo di Neymar: la nuova scadenza è fissata per il 31 dicembre
TUTTO mercato WEB
Neymar e il Santos, avanti insieme. Il club brasiliano ha annunciato il rinnovo del fuoriclasse, il cui contratto originariamente sarebbe scaduto il 10 giugno 2026: la nuova data fissata per la scadenza è quella del 31 dicembre.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro