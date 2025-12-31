Neymar al PSG, un ex compagno del Barcellona: "Molti hanno provato a convincerlo a restare"

Quanti anni sono passati dall'ultima volta di Neymar al Barcellona. Quando un tweet scosse il mondo del calcio il 23 luglio 2017, mentre i rumor di un addio del fuoriclasse brasiliano al PSG - per lasciare l'ombra di Messi - erano sempre più frequenti, mentre il suo compagno di squadra Piqué pubblicava una foto insieme a O'Ney. In compagnia di due parole: "Se queda". Tradotto: resta. Invece pochi giorni dopo la stella della Nazionale verdeoro ha raggiunto Parigi e firmato con il club transalpino per cinque anni, sigillando un affare placcato d'oro, da 222 milioni di euro.

Denis Suarez, che all’epoca militava nel club blaugrana, è tornato sulla vicenda a 'El After' del media spagnolo Post United. Per svelare un retroscena: "Eravamo in piena preparazione estiva e tutta questa agitazione attorno al futuro di Neymar ci ha colti di sorpresa", ha esordito. "Poi, a un certo punto, abbiamo saputo che sarebbe partito. Al momento della foto del “Se queda”, sapevamo già che Neymar sarebbe andato via", rivela il centrocampista del Deportivo Alaves.

"Abbiamo iniziato a dire a (Gerard) Piqué che non avrebbe avuto il coraggio di pubblicarla… e lui l’ha pubblicata", la realtà dei fatti. "Compagni di squadra a lui vicini hanno cercato di convincerlo a restare, e penso anche che avrebbe dovuto restare. Sarebbe diventato una star al Barça. Sarebbe presto diventato il numero uno. Se fosse rimasto, avrebbe vinto tutto".

Neymar è rimasto sei anni al PSG prima di firmare con l’Al-Hilal in Arabia Saudita. Arrivato come una rock star nella capitale francese a 25 anni, davanti a migliaia di tifosi in delirio, il brasiliano, frenato da numerosi infortuni ha disputato 173 partite con il club parigino. Con 118 gol e 77 assist, è il quarto miglior marcatore della storia del club transalpino. A livello di palmares in carriera, ha vinto 5 Ligue 1, 3 Coppe di Francia, 2 Coppe di Lega e 3 Champions League.