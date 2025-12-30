La verità dietro la foto di Piqué e Neymar del 2017. "Se queda? Sapevamo che non era così"

Il 23 luglio 2017 Gerard Piqué pubblicò una foto destinata a entrare nella storia recente del calcio: lui accanto a Neymar, con la scritta "se queda" (resta). Un messaggio che, nel pieno della tempesta mediatica sul futuro del brasiliano, tranquillizzò i tifosi del Barcellona. Pochi giorni dopo, però, arrivò la clamorosa smentita dei fatti: il PSG versò la clausola rescissoria da 222 milioni di euro e Neymar lasciò la Catalogna, firmando il trasferimento più caro di sempre. Quella foto, diventata virale, si rivelò col senno di poi un gigantesco bluff.

A distanza di anni, Denis Suárez ha raccontato cosa si nascondeva davvero dietro quell’episodio. In un’intervista a Post United, ripresa dalla stampa spagnola, l’attuale centrocampista dell’Alavés - al Barça tra il 2016 e il 2019 - ha svelato che nello spogliatoio la decisione di Neymar era già chiara. "Quando Piqué pubblicò la foto, sapevamo tutti che Neymar era praticamente andato. Per scherzo gli dicevamo che non aveva il coraggio di mettere quella foto… e lui lo fece davvero", ha raccontato Suárez.

Secondo il centrocampista, inizialmente la squadra era rimasta spiazzata da quella telenovela estiva, ma col passare dei giorni era diventato evidente che il brasiliano avesse già scelto Parigi. Alcuni giocatori provarono comunque a convincerlo a restare, convinti che al Barcellona Neymar avrebbe potuto diventare presto il numero uno al mondo. Il trasferimento, ufficializzato il 3 agosto 2017, segnò una svolta profonda per il club blaugrana, non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. I 222 milioni incassati non furono reinvestiti nel modo migliore e, ancora oggi, quell’addio viene considerato uno dei momenti chiave dell’inizio del declino che ha vissuto il club fino al 2023. Una foto, una frase e una verità nascosta che il tempo ha definitivamente smascherato.