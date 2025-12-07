"Inter, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas". L'apertura de Il Gazzettino
L'edizione odierna de Il Gazzettino ha fatto il punto della situazione sul sabato calcistico. Vince l'Inter per 4-0 sul Como mentre sprofondano Fiorentina e Atalanta. La squadra di Paolo Vanoli è stata battuta per 3-1 a Reggio Emilia dal Sassuolo e vede sempre di più il baratro della Serie B mentre i nerazzurri di Palladino vengono sconfitti con lo stesso punteggio a Verona. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Inter show, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas".
"Inter, 4 gol per scalare la vetta. Sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas". L'apertura de Il Gazzettino
