Una Fiorentina da incubo, ko col Sassuolo: Corriere Fiorentino: "Ora la B fa paura"
"Una Fiorentina da incubo. Ora la B fa paura". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino. La squadra di Paolo Vanoli viene sconfitta anche al Mapei Stadium dal Sassuolo. Un 3-1 che non ammette repliche e un ultimo posto sempre più inesorabile con lo spettro retrocessione sempre più nitido.
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
