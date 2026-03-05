Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, la contestazione prosegue: i tifosi annunciano l'assenza allo stadio per Sassuolo e Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:02
Pierpaolo Matrone

Prosegue la protesta del tifo organizzato della Lazio nei confronti della società. In vista della sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma lunedì 9 marzo allo stadio Olimpico, i gruppi della tifoseria biancoceleste hanno annunciato una nuova iniziativa destinata a far rumore.

Attraverso un comunicato ufficiale, i sostenitori hanno fatto sapere che non entreranno allo stadio per assistere alla partita, confermando la linea già adottata nelle scorse settimane. La novità riguarda però anche il pre-partita: i tifosi hanno deciso di non radunarsi neppure a Ponte Milvio, luogo tradizionale di ritrovo prima delle gare interne.

Nel messaggio diffuso dai gruppi organizzati non manca un duro attacco alla gestione societaria. “Il presidente Lotito è riuscito a convincerci che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. L’immobilismo della società nel non aver permesso al pullman della squadra di passare a Ponte Milvio dimostra la totale lontananza rispetto alla tifoseria”.

Secondo i firmatari del comunicato, questa scelta rappresenterebbe anche “un totale disinteresse rispetto al volere della squadra e dell’allenatore che più volte avevano chiesto un gesto distensivo”. Nel mirino finisce anche la gestione della comunicazione del club: “Chi sta consigliando Lotito, soprattutto sul piano della comunicazione verso i tifosi, è oggi il male assoluto di questa società e dovrebbe essere allontanato”.

La protesta non si fermerà alla gara con il Sassuolo. I gruppi organizzati hanno invitato i sostenitori a non acquistare i biglietti anche per Lazio-Milan, promettendo ulteriori aggiornamenti con un nuovo comunicato previsto per il 10 marzo.

