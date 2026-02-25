TMW
Brann, rifinitura in vista del Bologna: out tre giocatori infortunati
Dopo le conferenze stampa del pomeriggio, il Brann sta svolgendo in questi minuti l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani sera contro il Bologna, gara che si giocherà al Dall'Ara dopo il successo rossoblù per 1-0 in Norvegia all'andata.
I tecnico Alexandersson, dalle indicazioni della seduta, dovrebbe riproporre gli stessi undici visti in campo giovedì scorso a Bergen. Out gli infortunati Niklas Castro, Eggert Gudmundsson e Atli Magnusson, oltre a Torsvik e Opsahl fuori lista Uefa.
