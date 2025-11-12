Il Torino pensa già alla sessione di gennaio: nel mirino c'è un difensore della Juve Stabia
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Andrea Giorgini avrebbe attirato l’interesse del Torino grazie alle ottime prestazioni messe in mostra con la Juve Stabia in questo primo terzo di stagione di Serie B.
Il club granata starebbe valutando seriamente il suo profilo, tanto da inserirlo nella lista dei possibili rinforzi per la finestra di mercato invernale, anche alla luce dei buoni rapporti intrattenuti con la società campana.
Il difensore marchigiano, classe 2002, milita attualmente nella formazione stabiese in prestito dal Sudtirol, che la scorsa estate lo ha ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
