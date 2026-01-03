Cremonese, in difesa a un passo l'arrivo di Marianucci: su di lui c'era anche il Torino
Presto un volto nuovo in casa Cremonese. Si tratta di Luca Marianucci, pronto a lasciare il Napoli per vestirsi di grigiorosso. Come riporta il Corriere dello Sport, già dalla prossima settimana la compagine di Cremona punta a definire tutti gli accordi per l'arrivo in prestito secco del talento scuola Empoli.
Dopo l’accelerazione della scorsa settimana e il sì del calciatore, i grigiorossi vogliono formalizzare tutte le intese e consegnare a Davide Nicola il nuovo innesto entro i prossimi giorni. Marianucci è molto stimato anche dal Torino, ma il ds Gianluca Petrachi è stato chiaro: l’operazione sarebbe stata possibile solo con un diritto di riscatto.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l'estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
4 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
