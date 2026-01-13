Il Torino si regala l'Inter: il tabellone aggiornato della Coppa Italia 2025/2026
Il Torino, battuta la Roma in extremis con il risultato di 3-1, vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I granata - data ancora da decidere - sfideranno l’Inter di Cristian Chivu.
Resta da scoprire l’ultima formazione che avanzerà ai quarti della competizione: una tra Fiorentina e Como, in campo il 27 gennaio, sfiderà i campioni d’Italia in carica del Napoli.
Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia.
Ottavi di finale:
Bologna-Parma 2-1
Lazio-Milan 1-0
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa 4-0
Inter-Venezia 5-1
Roma-Torino 2-3
Fiorentina-Como 27/01
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Quarti di finale:
Bologna-Lazio
Juventus-Atalanta
Inter-Torino
Napoli-Fiorentina/Como
