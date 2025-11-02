Il Torino va salutare i tifosi, la Curva Maratona verso il derby con la Juve: "Uccideteli"

Sotto di due gol, il Torino è riuscito a rimontare il Pisa e allungare la striscia positiva dopo le vittorie contro Genoa e Napoli. Il prossimo impegno sarà il derby contro la Juventus, in programma sabato prossimo all'Allianz Stadium. Al termine del match odierno, la formazione granata è andata a salutare i tifosi. E la Curva Maratona, inneggiando i propri beniamini, ha lanciato il coro "Uccideteli", diretto ovviamente ai rivali bianconeri.

Com'è andata Torino-Pisa

Un primo tempo da montagne russe, con ben quattro gol: prima i due del Pisa con la prima doppietta in Serie A di Moreo, poi la rimonta in sei minuti per i granata, firmata dalla coppia d'attacco Simeone-Adams. Una ripresa più tranquilla, con i granata che provano a completare il ribaltone e i toscani che reggono malgrado la verve ritrovata dalla squadra di Baroni (espulso sul finale di primo tempo, salterà il derby con la Juventus). All'Olimpico Grande Torino finisce 2-2 una partita divertente, che per poco non vale il primo successo in Serie A del Pisa, al quarto pareggio consecutivo. Prosegue la striscia positiva del Torino: dopo le due vittorie con Napoli e Genoa, arriva il pari.