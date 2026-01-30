Kolo Muani fermato dal Tottenham, Juve su Zirkzee. La Stampa: "Ritorno di fiamma"

Il prestito semestrale della scorsa stagione e l'incredibile impatto avuto da Randal Kolo Muani in bianconero non ha spento la fiamma con la Juventus, tornata alla carica per cercare di strapparlo al Tottenham. L'attaccante francese di 27 anni, in prestito dal PSG agli Spurs, non sta lasciando una grande impronta in Premier League e sotto la guida di Thomas Frank e vorrebbe tornare alla Vecchia Signora ma il club inglese ha bloccato tutto. "Ritorno di fiamma", il titolo predisposto nella sezione interna e dedicata allo sport da La Stampa.

Viste le problematiche per arrivare a Kolo Muani entro il termine del mercato di gennaio, restano aperte tre piste: Joshua Zirkzee, pallino fisso della Roma fino a poche settimane fa, prima del 'no' categorico del Manchester United e della chiusura pubblica di Ranieri. Per l'attaccante olandese sono stati rilevati nuovi contatti, altrimenti ci sarebbe l'idea John Duran del Fenerbahce in prestito dall'Al Nassr, ma l'ostacolo è il maxi ingaggio.

Piano C invece Jean-Philippe Mateta, 28enne del Crystal Palace che vorrebbe levare le tende: la prima offerta elargita dalla Juventus era bassa, ma il club bianconero non vorrebbe mollare finché non sarà ceduto. Su di lui anche Forest, Tottenham e Milan.