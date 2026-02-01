Juventus su Kolo Muani, Frank non lo lascia andare e replica: "Prossima domanda?"

Randal Kolo Muani e la Juventus potranno rincontrarsi? L'arrivo di Jeremie Boga non chiude certo la porta all'attaccante francese, visto che alla Continassa nelle ultime ore si sta spingendo parecchio per riportarlo a Torino, a vestire la maglia bianconera. L'ostacolo però resta sempre lo stesso, ossia l'irremovibile posizione del Tottenham che ha stipulato la scorsa estate un accordo in prestito con il PSG.

Proprio ieri, nel corso della conferenza stampa pre-partita con il Manchester City, il tecnico degli Spurs Thomas Frank ha risposto alla domanda se Kolo Muani rientri tra gli intoccabili della sessione di mercato invernale: "Se voglio tenerlo? Sì, prossima domanda". Una replica tranchant e che non ha lasciato spazio ad alcun dubbio sulle intenzioni del Tottenham nel trattenere in Inghilterra il francese classe '98. "Spero che questo gol e la prova fornita in Champions League possano dargli fiducia da cui ripartire perché penso che le sue qualità e abilità mi siano sempre piaciute".

Le ultime sulla trattativa

La Juventus vorrebbe però cercare di intralciare il legame tra Tottenham e PSG con un'offerta "alla Mateta": un prestito con obbligo di riscatto vincolato dal piazzamento al quarto posto in classifica di Serie A. E dunque alla qualificazione in Champions League. Al contrario invece, gli Spurs rimarrebbero sulla propria posizione, forti della stretta di mano in estate con il PSG, per evitare di ritrovarsi in preda alla folle corsa per un rimpiazzo in attacco. Starà dunque al club francese stabilire la prossima mossa, ma i bianconeri possono solo aspettare e vedere cosa accadrà nelle prossime 48 ore.