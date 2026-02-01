Juventus, il Tottenham non molla Kolo Muani: è titolare contro il Manchester City

Dalle parole ai fatti. Nel corso della conferenza stampa pre-partita con il Manchester City, il tecnico del Tottenham, Thomas Frank, aveva risposto così alla domanda se Kolo Muani rientri tra gli intoccabili della sessione di mercato invernale: "Se voglio tenerlo? Sì, prossima domanda".

Non sorprende dunque che nella formazione ufficiale degli Spurs contro la squadra di Guardiola ci sia anche il giocatore seguito dalla Juventus per questa sessione dei trasferimenti. In merito all'attaccante Frank ha anche aggiunto: "Spero che questo gol e la prova fornita in Champions League possano dargli fiducia da cui ripartire perché penso che le sue qualità e abilità mi siano sempre piaciute". Parole di stima dunque, che testimoniano come l'intenzione del club inglese sia quella di tenersi stretto il proprio attaccante, nonostante la tentazione di un rientro in Italia. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida con le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Tottenham-Manchester City

Tottenham: Vicario; Palhinha, Dragusin, Romero, Udogie; Gray, Bissouma, Gallagher; Kolo Muani, Simons, Solanke.

A disposizione: Kinsky, Tel, Odobert, Sarr, Souza, Olusesi, Kyerematen, Byfield, Rowswell. Allenatore: Thomas Frank.

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo, O’Reilly, Semenyo, Cherki, Haaland

A disposizione: Trafford, Reijnders, Ake, Marmoush, Nico, Foden, McAidoo, Alleyne, Lewis. Allenatore: Pep Guardiola.