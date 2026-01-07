Verona, Gagliardini: "Abbiamo motivazioni. Dobbiamo fare bene"

Prima di Napoli-Verona, sfida valida per la 19^ giornata di Serie A Enilive, ad intervenire ai microfoni di DAZN interviene Roberto Gagliardini, centrocampista tra i giocatori con più esperienza in casa Verona.

Queste le sue dichiarazioni:

"I confronti sono sempre tantissimi nella squadra ed accadono quotidianamente. Dobbiamo dimostrare che la gara col Torino è superata: dobbiamo fare bene".

"Noi cerchiamo di mandare sempre messaggi positivi - continua -. Qualche ragazzo è alle prime esperienze e non dobbiamo sbagliare perché questa è una grande occasione per rifarci".

Per poi concludere: "Questa è una occasione perché da un certo punto di vista è più facile giocare contro le big che contro le altre, perché ci sono motivazioni differenti e più elevati. Cerchiamo di fare più punti possibili".