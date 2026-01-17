Il Verona ricorda Commisso: "Imprenditore e uomo di sport di grande passione e visione"
La notizia della scomparsa di Rocco Commisso ha scosso il mondo del calcio italiano. Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dai club del nostro campionato. Il Verona ha pubblicato un post su X in ricordo del numero uno viola:
"Il Presidente Italo Zanzi, a nome di tutti i dirigenti, tecnici e giocatori di Hellas Verona FC, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Commisso e all’ACF Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, imprenditore e uomo di sport di grande passione e visione, che ha lasciato un segno profondo nel calcio e non solo".
