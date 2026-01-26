Il Verona risponde subito: Orban pareggia i conti con l'Udinese, assist di Sarr
Reazione immediata del Verona al Bentegodi. Dopo nemmeno due minuti dal gol del vantaggio da parte dell'Udinese, i gialloblu trovano il pari con Orban. Contropiede micidiale della squadra di Zanetti, con Sarr che è bravissimo a servire Orban. Controllo, difesa del pallone e sinistro a superare Okoye per il nigeriano. Verona-Udinese 1-1.
