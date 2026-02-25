Live TMW Italia, Soncin: "Si riparte dalla voglia di ricercare l'eccellenza. Vogliamo il Mondiale"

La nazionale femminile affronterà la Svezia il tre marzo a Reggio Calabria e la Danimarca il 7 marzo a Vicenza

Primi impegni del 2026 per l'Italia femminile di Andrea Soncin. Le Azzurre affronteranno infatti due gare casalinghe a inizio marzo (la Svezia il tre e la Danimarca il sette) valide per le qualificazioni al Mondiale del 2027 che si terrà in Brasile. Parte dunque un altro ciclo dopo quello brillante che ha visto l'Italia arrivare a un soffio dalla finale dell'Europeo la scorsa estate.

Il ct Soncin esordisce parlando di questo nuovo raduno: "Lo vivo con grande emozione, è stata un'attesa lunga e c'è grande gioia di essere qui da parte mia e delle ragazze. Sono stati tre mesi impegnativi, ma abbiamo avuto molti momenti e punti di contatto. Siamo felici di ritrovarci. L'immagine che dobbiamo avere davanti è avere chiaro l'obiettivo che si costruisce dalle persone e dalle motivazioni di ogni persona che è parte di questo gruppo. La loro voglia di voler sempre ricercare l'eccellenza. C'è tanta voglia di iniziare per ottenere questo obiettivo che è prioritario e ben chiaro. Vogliamo qualificarci per il Mondiale".

Cosa vi siete portate dietro dall'Europeo?

"L'Europeo ci ha lasciato tanto, sono passati tanti mesi in cui abbiamo vissuto tante altre esperienze. Sicuramente è un ricordo che conserviamo con la consapevolezza di voler gestire al meglio l'ultimo minuto. Perché proviamo ancora rabbia e dispiacere, ma fa parte del percorso di crescita che dobbiamo fare. C'è la consapevolezza e la convinzione di poter gestire al meglio quei momenti"

Grado di difficoltà delle avversarie?

Sarebbe scontato riferirsi al ranking, hanno tutte valori importanti. La SErbia ha giocatrici che partecipano alla Champions League e le altre due le conosciamo bene. Sono gare aperte a tutto, ma il nostro obiettivo è. A partire dalla Svezia che è quella che era nell'urna uno e quindi è la favorita, ma anche le altre non vanno sottovalutate. Loro ci conoscono come noi conosciamo loro e siamo facalizzare"

"Il fatto di giocare in Italia ci dà tanta carica, entrambe le piazze ci faranno sentire il loro calore. A Reggio Calabria ci hanno voluto fortemente, una piazza che vive di passione e che ha vissuto grandi momenti di calcio. Lo stesso vale per Vicenza, dove ci siamo trovate benissimo nell'ultima volta".

"Sicuramente è segno e sintomo di quanto il campionato e le calciatrici italiane sono attenzionate con occhi diversi dal passato. Le ragazze sanno che tutto questo passa dalle prestazioni con i club e la Nazionale. Questo permette loro di aprire gli orizzonti del mercato, è motivo d'orgoglio per noi e per il lavoro dei club. Ci sono campionato più appetibili dei nostri? Può essere, ma sono arrivate in Italia tante giocatrici protagoniste all'ultimo Europeo. Tutto questo richiede tempo, visione, progettazione e noi siamo all'interno di questo percorso cercando di alzare le prestazioni".

"Il numero delle convocate arriva da tante valutazioni, da quello che dimostrano nei loro percorsi, dal fatto di gestire due impegni di fila. Ci troviamo molto bene a lavorare con il gruppo allargato, è uno stimolo ulteriore per me e per tutto lo staff, però la loro energia alimenta tutto questo clima positivo per arrivare al meglio alle partite. Abbiamo portato avanti questo modus operandi e lo abbiamo fatto anche questa volta con un raduno più lungo che ci permette di lavorare proprio come una squadra".