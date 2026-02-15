Impatto Malen: 4 gol in 5 gare di Serie A, prima di lui solo altri due romanisti ci erano riusciti

Partenza fulminea della Roma allo stadio Diego Armando Maradona, dove bastano sei minuti per sbloccare la gara contro il Napoli. L’azione è rapida e verticale: Zeki Çelik trova la profondità per Bryan Zaragoza, bravo a servire con i tempi giusti Donyell Malen. L’olandese attacca lo spazio con un movimento perfetto e devia in rete l’1-0 giallorosso.

Per Malen è l’ennesima conferma di un impatto immediato e pesante con la nuova maglia. Con questo gol, infatti, l’attaccante olandese entra in un ristretto club di romanisti, come riportano gli esperti di statistiche di Opta: è soltanto il terzo calciatore capace di segnare almeno quattro reti nelle prime cinque presenze in Serie A con la Roma nell’era dei tre punti a vittoria.

Prima di lui ci erano riusciti soltanto Gabriel Omar Batistuta, autore di sei reti, e Stephan El Shaarawy. (4, come Malen). Un avvio che profuma di continuità e grandi aspettative.

