Cagliari, Pisacane ammette: "Il ko di Gaetano mi dà modo di cambiare struttura di gioco"

Tante assenze per il Cagliari che potrebbero spingere a cambiare. Ad ammetterlo è stato lo stesso tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane, intervenuto alla vigilia della gara di campionato contro il Lecce dando prima un aggiornamento sulla situazione in infermeria: "Mina sta bene e sicuramente domani sarà della partita. Noi lo stiamo supportando sia per dare contributo al suo impegno in squadra che per la sua convocazione in Nazionale. Saranno assenti in diversi e saranno assenze importanti: ai vari Belotti, Felici, Deiola e Folorunsho, si aggiungono anche Gaetano e Zé Pedro. Non dico che ce lo aspettavamo, ma nell'ultimo periodo hanno faticato tanto, tirando la carretta. Ma la nostra forza è nel gruppo. Domani sarà una battaglia, molto diversa dalla partita di andata, ma non la definirei un match point. Semplicemente una partita importante contro un avversario difficile".

Mazzitelli può sostituire Gaetano?

"Sicuramente Mazzitelli per caratteristiche mi dà più soluzioni, ma è un altro di quelli che in questo periodo sta spingendo tantissimo: magari l’infortunio di Gaetano mi dà la possibilità di cambiare struttura di gioco. Vedremo cosa dirà la rifinitura di domani".

L'assenza di Gaetano può portare alla scelta di un centrocampo a due con la coppia Adopo-Sulemana?

"Sì, può essere una soluzione. Sulemana è pronto a giocare dall’inizio così come altri. C’è un progetto tecnico che stiamo portando avanti dall'inizio, abbiamo giovani interessanti: siamo quasi a marzo, se qualche giovane si allena bene ed è dentro i meccanismi c’è possibilità di vederlo dall’inizio. Penso che da questo punto di vista sono sempre alla ricerca della soluzione, mettendo anche forze fresche".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane a cura della redazione di TuttoMercatoWeb.