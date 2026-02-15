Bologna, Castro: "De Silvestri per me è come un papà. Difficile trovare gente così"
Santiago Castro, attaccante del Bologna, dopo aver deciso il match contro il Torino ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Questa settimana dopo che è uscito il rinnovo ho fatto due gol, ma non voglio pensare solo a quello"
L'abbraccio con De Silvestri è ricorrente, perchè?
"Lollo per me è come un papà. La gente di esperienza qua è fondamentale, difficile trovare gente così che ti apre le porte dello spogliatoio, ti portano a migliorare sempre".
