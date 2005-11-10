Impresa Ferencvaros contro il Milan, l'ex "italiano" Nagy: "La più bella vittoria della mia carriera"

Ádám Nagy, centrocampista del Ferencvaros, intervistato da M4 Sport, ha rilasciato queste parole dopo la vittoria in Europa League contro il Milan:

"Il fatto di non aver concesso loro spazio e di averli pressati nei momenti giusti li ha spiazzati. Credo che, considerando la partita che abbiamo giocato per novanta minuti, meritassimo di portare a casa i tre punti. Sono davvero molto contento. Se qualcuno mi avesse detto che sarei tornato a casa con una vittoria da San Siro non ci avrei mai creduto. Penso che questa sia stata una delle vittorie più belle, se non la più bella, della mia carriera a livello di club".

In competizioni riconosciute dalla UEFA solo una volta gli ungheresi hanno vinto in Italia, 61 anni fa in Coppa delle Fiere sul campo della Roma: un'era geologica, calcisticamente parlando. 31 anni, Nagy è una vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito dal 2016 al 2026 le maglie di Bologna, Pisa e Spezia. In mezzo una parentesi al Bristol City, in Inghilterra.