Venezia, Sohm: "Vittoria importante, mi trovo bene con Nicola. E gioco ovunque"

Il Venezia torna a vincere e abbandona l'ultimo posto in classifica: battuta e superata l'Udinese. Fra le fila dei giocatori arancioneroverdi interverrà a breve in conferenza stampa Simon Sohm.

Ore 23.22 inizia la conferenza.

Come ti stai trovando con Nicola?

"Molto bene, nelle ultime partite anche quando non abbiamo vinto abbiamo fatto bene. Oggi è stato importante il risultato, la strada è giusta".

Avete avuto la forza di reagire dopo il pari, eravate pronti.

"Dopo aver fatto l'1-0 non era facile avendo preso subito il pari. Importante anche questo aspetto oggi, sì".

Come avete preparato questa partita?

"Come le altre. Contro una squadra come l'Udinese non è mai facile, bisognava difendersi b

Come ti trovi a giocare davanti alla difesa?

"Mi sento bene lì, posso fare anche la mezz'ala o il trequartista, posso adattarmi a più ruoli".

Cosa volete migliorare per le prossime e quanto è importante questo risultato?

"Questo risultato è importante per la testa, ora abbiamo qualche giorno in più per prepararci".

Ore 23.30 finisce la conferenza