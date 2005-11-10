Venezia, Nicola: "Contento per l'ambiente e per i ragazzi, data continuità alle prestazioni"

Le parole di Davide Nicola, allenatore del Venezia, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese. "Sono contento per l'ambiente e per i ragazzi, ma a me interessa di più la capitalizzazione delle prestazioni precedenti come con l'Inter e con il Como. Oggi abbiamo dimostrato la continuità di queste prestazioni, affrontavamo una squadra che lotta per lo stesso obiettivo ma è rodata e qualitativa. Nella prima mezzora abbiamo cercato di alzare il baricentro con un gioco più manovrato, mi sarebbe piaciuto trovare il gol avendo un po' di occasioni e dobbiamo migliorare su questo. L'Udinese è stata abile poi ad allargarci, abbiamo perso un po' le distanze tra primo e secondo tempo ma abbiamo lavorato di squadra ritornando fuori con il grande gol di Kike. Andiamo avanti a lavorare".

Si sente di avere in mano una squadra che risalta le qualità dei singoli?

"Ogni squadra che lotta per qualsiasi obiettivo ha giocatori con qualità. Anche noi dobbiamo scoprire le nostre qualità e dimostrarle, andiamo avanti e vediamo cosa possiamo ulteriormente migliorare".

Quanto è contento di vedere questi centrocampisti?

"Per me la fase offensiva non riguarda solo gli attaccanti, come la difensiva solo i difensori. Dovremmo essere bravi noi a servire gli attaccanti in altro modo anche, che poi che i centrocampisti facciano gol è importante".