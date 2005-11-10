Venezia, Kike Perez: "Non so come ho fatto questo gol, una vittoria che ci mancava"

Un gol da tre punti per Kike Perez contro l'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN così il centrocampista spagnolo del Venezia: "Non so come ho fatto questo gol, poi il gol della vittoria. E' una vittoria che mancava tanto, eravamo ultimi. Adesso abbiamo la sosta, il mister ci darà tre giorni liberi per riposare e pensare alle prossime partite".

Hai una dedica particolare?

"Una dedica particolare per quanto successo in Spagna, un abbraccio alla famiglia".