Cannavaro torna a parlare dell'Udinese: "Mi hanno mandato via senza spiegarmi il perché"

Ospite dei microfoni di Sky Calcio Unplagged, Fabio Cannavaro, attuale ct dell'Uzbekistan, non ha solo palesato il suo sogno di allenare, un giorno, la Nazionale italiana, ma ha avuto modo anche di tornare a parlare della breve avventura in Serie A sulla panchina dell'Udinese.

Sei gare fra aprile e giugno 2024 che hanno garantito la salvezza al club friulano ma non la conferma al tecnico campano:

"Ho assaggiato la Serie A in 6 partite, salvando l'Udinese. Il 99% delle volte ti confermano, con me è stata fatta una scelta diversa e l'ho accettata. Non mi è stata motivata, ma l'ho vista come un'esperienza che mi è stata data in una società fantastica, dove un allenatore ha tutto per migliorare e fare bene".