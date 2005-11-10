Venezia, grido Nicola: "Il Penzo come un fortino? Magari, continuiamo a crescere"

È terminata la sfida fra Venezia e Udinese allo stadio Penzo: passa la squadra di Davide Nicola per 2-1 grazie ai gol di Basic e Kike Perez. Il tecnico arancioneroverde parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 23.45 inizia la conferenza stampa

Vittoria con il Napoli, l'Inter quasi fermata, vittoria con l'Udinese. State creando... la legge del Penzo?

"Magari! I tifosi lo meriterebbero per la mano che ci danno, sarebbe bello trasformare questo stadio in un fortino. Dipenderà dall'interpretazione che riusciremo a dare alle partite. Ma non basta essere efficaci in casa, serve equilibrio fra ciò che si ottiene in casa e ciò che si ottiene fuori. Ora facciamo un passo alla volta, i ragazzi hanno lavorato in maniera pazzesca. In questa sosta possiamo recuperare energie, mi rendo conto che lavorare con me può essere anche pesante e i prossimi tre giorni di stacco possono servire".

In questa sosta potete lavorare anche su altre soluzioni offensive, come Toni Fernandez? Come sta chi gioca meno?

"Dobbiamo continuare a costruire, dobbiamo progredire, migliorare ciò che stiamo facendo. L'interpretazione di ciò che stiamo facendo. Da quando sono arrivato abbiamo potuto recuperato Mazzocchi, Busio che ha giocato due partite su tre da quando è rientrato, ha recuperato Correia ma solo per stare con noi, ha giocato con continuità Helgason, ha avuto occasioni Lauberbach, gli altri bene o male stanno giocando. Abbiamo bisogno di integrare giocatori in più, perché questo aumenta la competizione interna. Ma vedremo quando sarà l'ora di integrare altri giocatori con altre caratteristiche, più importante la squadra del singolo".

Che movimenti chiede ad Adams? Spesso anziché attaccare il primo palo si nasconde sul secondo palo.

"Io ho visto che Adams ama smarcarsi sul secondo palo. Se è un difetto? No, se poi qualcuno sul primo palo ci va. Bisogna capire che un conto è un cross fatto con palla nello spazio e in corsa, un altro è nel cross fatto in cui rientro. Vero che non sempre il primo palo era coperto, ma dobbiamo imparare ad occupare gli spazi quando attacchiamo dalle fasce laterali. Quando portiamo Yeboah in una certa posizione laterale, bisogna che altri vadano a sostituirlo, ma non mi aspetto che facciamo tutto subito, miglioriamo".

Quanta fiducia vi dà questa vittoria?

"Si dice sempre così, giocando contro una grande squadra nessuno si aspetta che tu faccia punti. Invece preferisco pensare in modo diverso, perché queste partite sono difficili per un discorso emotivo, perché incontri squadre come l'Udinese che in questo momento lotta per il nostro obiettivo, ma che è una squadra strutturata, fisica, non sempre riesci a vincere contro queste realtà. Quindi devi cercare di racimolare dei punti facendo la tua prestazione. Mi è piaciuta la prestazione perché nella prima mezz'ora la squadra si è espressa bene, con il coraggio giusto. Mi piacerebbe, quando si spinge bene nella prima mezz'ora creando 4-5 palle gol, trovare il vantaggio lì, voglio poi vedere se si spostano gli equilibri emotivi anche per gli altri. Invece non fai gol, poi lo fai e lo prendi, vedendo questi alti e bassi emotivi. Invece dobbiamo essere convinti del lavoro che stiamo facendo".

Ore 23.56 finisce la conferenza stampa.