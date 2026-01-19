In attesa della cessione, Lang si rifà il look sui social: via il numero 70, cambiate foto e bio
TUTTO mercato WEB
Noa Lang e il Galatasaray sono sempre più vicini. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, che sottolinea come l'attaccante olandese abbia già cambiato look sui social. Lang in queste ore ha cambiato infatti foto e bio su Instagram, eliminando il numero 70 usato in questi mesi. Ancora da capire se il trasferimento si farà in prestito o addirittura già a titolo definitivo.
Quest'operazione potrebbe servire a entrambe le parti, perché Lang ha bisogno di giocare per provare ad andare al Mondiale con l’Olanda, mentre il Napoli ha la necessità di vendere per poter finanziare le operazioni in entrata.
Altre notizie Serie A
Esclusiva TMWTrionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, altra brutta prova. Iervolino e Faggiano, tifosi chiari: "Servono investimenti milionari"
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"