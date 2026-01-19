In attesa della cessione, Lang si rifà il look sui social: via il numero 70, cambiate foto e bio

Noa Lang e il Galatasaray sono sempre più vicini. Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, che sottolinea come l'attaccante olandese abbia già cambiato look sui social. Lang in queste ore ha cambiato infatti foto e bio su Instagram, eliminando il numero 70 usato in questi mesi. Ancora da capire se il trasferimento si farà in prestito o addirittura già a titolo definitivo.

Quest'operazione potrebbe servire a entrambe le parti, perché Lang ha bisogno di giocare per provare ad andare al Mondiale con l’Olanda, mentre il Napoli ha la necessità di vendere per poter finanziare le operazioni in entrata.