In Norvegia il Bodo è quasi imbattibile: 30 vittorie nelle ultime 40 gare. E quante vittime illustri

Il giorno dopo la sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt, in casa Inter ci si lecca le ferite per un impegno che forse è stato fin troppo sottovalutato dalla squadra di Chivu. Le condizioni atmosferiche e il campo sintetico sono attenuanti che purtroppo non cambiano un risultato pesante, che ora i nerazzurri sono chiamati a sovvertire nella sfida casalinga tra una settimana. Ma i numeri parlano di un Bodo incredibilmente efficace in casa, per cui il ko della squadra italiana non può suonare totalmente come una sorpresa: basti pensare che nelle ultime 40 gare casalinghe, contano solo le sfide europee, i norvegesi hanno colto ben 30 successi, con scalpi anche importanti. Olympiacos, Besiktas, Manchester City, Porto, Stella Rossa, Lazio sono solo alcune delle squadre che sono tornate con le ossa rotte dalla trasferta scandinava.

Questi i risultati casalinghi del Bodo nelle ultime 3 stagioni, riferiti solo alle coppe europee:

Stagione 2025-26

Vittoria 5-0 contro lo Sturm Graz

Pareggio 2-2 contro il Tottenham

Sconfitta 0-1 contro il Monaco

Sconfitta 2-3 contro la Juventus

Vittoria 3-1 contro il Manchester City

Vittoria 3-1 contro l'Inter

Stagione 2024-25

Vittoria 4-0 contro il RFS

Vittoria 4-1 contro il Jagiellonia

Vittoria 2-1 contro la Stella Rossa

Vittoria 3-2 contro il Porto

Sconfitta 1-2 contro il Qarabag

Vittoria 2-1 contro il Besitkas

Vittoria 3-1 contro il Maccabi Tel Aviv

Vittoria 5-2 dts contro il Twente

Vittoria 3-0 contro l'Olympiacos

Vittoria 2-0 contro la Lazio

Sconfitta 0-2 contro il Tottenham