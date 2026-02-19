In Norvegia il Bodo è quasi imbattibile: 30 vittorie nelle ultime 40 gare. E quante vittime illustri
Il giorno dopo la sconfitta in Norvegia contro il Bodo/Glimt, in casa Inter ci si lecca le ferite per un impegno che forse è stato fin troppo sottovalutato dalla squadra di Chivu. Le condizioni atmosferiche e il campo sintetico sono attenuanti che purtroppo non cambiano un risultato pesante, che ora i nerazzurri sono chiamati a sovvertire nella sfida casalinga tra una settimana. Ma i numeri parlano di un Bodo incredibilmente efficace in casa, per cui il ko della squadra italiana non può suonare totalmente come una sorpresa: basti pensare che nelle ultime 40 gare casalinghe, contano solo le sfide europee, i norvegesi hanno colto ben 30 successi, con scalpi anche importanti. Olympiacos, Besiktas, Manchester City, Porto, Stella Rossa, Lazio sono solo alcune delle squadre che sono tornate con le ossa rotte dalla trasferta scandinava.
Questi i risultati casalinghi del Bodo nelle ultime 3 stagioni, riferiti solo alle coppe europee:
Stagione 2025-26
Vittoria 5-0 contro lo Sturm Graz
Pareggio 2-2 contro il Tottenham
Sconfitta 0-1 contro il Monaco
Sconfitta 2-3 contro la Juventus
Vittoria 3-1 contro il Manchester City
Vittoria 3-1 contro l'Inter
Stagione 2024-25
Vittoria 4-0 contro il RFS
Vittoria 4-1 contro il Jagiellonia
Vittoria 2-1 contro la Stella Rossa
Vittoria 3-2 contro il Porto
Sconfitta 1-2 contro il Qarabag
Vittoria 2-1 contro il Besitkas
Vittoria 3-1 contro il Maccabi Tel Aviv
Vittoria 5-2 dts contro il Twente
Vittoria 3-0 contro l'Olympiacos
Vittoria 2-0 contro la Lazio
Sconfitta 0-2 contro il Tottenham
Stagione 2023-24
Vittoria 3-0 contro il Bohemians 1905
Vittoria 3-0 contro il Pyunik Erevan
Vittoria 3-2 dts contro il Sepsi OSK
Sconfitta 0-1 contro il Club Brugge
Vittoria 3-1 contro il Besiktas
Vittoria 5-2 contro il Lugano
Sconfitta 1-2 dts contro l'Ajax
