Lautaro vs Yildiz, 10 a confronto: Kenan quando vede nerazzurro si accende, il Toro…

Inter-Juventus è anche la sfida tra i rispettivi numeri 10. Lautaro Martinez padrone di casa, Kenan Yildiz. nelle vesti di ospite alla Scala del Calcio. Diversi in tutto, ovviamente dalla nazionalità all’età anagrafica: l’argentino (classe ’97) si avvicina ai 30, il turco (del 2005) a maggio ne festeggerà 2005. Uno centravanti, l’altro fantasista, li accomuna lo stipendio: dal prossimo anno, visto il recente rinnovo di contratto di Yildiz con la Juve, saranno il primo e il secondo giocatore più pagato della Serie A, anche se Lautaro (9 a 7 escludendo i bonus) manterrà un discreto vantaggio in termini di milioni di euro in tasca.

Per Lautaro, quella di oggi sarà la ventiduesima partita in carriera con la Juventus. I bianconeri diventeranno così, al momento, la squadra più affrontata dal Toro, superando il Milan (21), anche se il bilancio, in termini di gol, è abbastanza magro: quattro reti e due assist finora. Difficile parlare di bestia nera.

Ben diverso l’impatto di Yildiz su questa gara: Kenan ha giocato finora solo quattro volte con l’Inter, ma ha già messo a segno tre reti, più un assist. Numeri molto vicini a quelli del 10 avversario, attuale miglior marcatore della Serie A, con molte partite disputate in meno.