Incasso record, sold out e non solo. Per Milan-Inter 25 social media manager a bordo campo

Il derby Milan-Inter non è ancora iniziato ma ha già numeri da record. La sfida del Meazza in programma domani sera - che per l'occasione mette in palio anche punti scudetto - sarà trasmessa in oltre 200 Paesi, raggiungendo tutti i continenti grazie a 45 telecamere.

Lo stadio - sottolinea inoltre il Corriere dello Sport - sarà tutto esaurito, con annesso record di incasso per un match di campionato, e saranno tutti pieni anche i 220 posti della tribuna stampa, oltre a 50 fotografi e... 25 social media manager a bordo campo.

Per quanto riguarda gli spalti, sono attesi tifosi provenienti da 100 nazionalità diverse, mentre tra i vip - si legge - tra gli altri ci saranno alcuni cestisti dell'Olimpia Milano, Melissa Satta, Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, Jeremy Lynch, Bianca Balti e alcune Legends rossonere come ad esempio Pato, Van Bommel e Abbiati.

Incasso più alto di sempre in Serie A

Quello di domani sera, ricordiamo, sarà l’incasso più alto di sempre in Serie A. Superiore agli 8,7 milioni di euro ma non dovrebbe raggiungere i 9 e supererà, sponda Milan, l’incasso della stracittadina del 2 febbraio 2025 quando la cifra raggiunta era 7.344.878 euro.