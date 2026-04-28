Roberto Piccoli, 25 milioni di euro come Beltran. E un impatto forse peggiore

Roberto Piccoli è stato coinvolto dalla pessima annata della Fiorentina. Arrivato per 25 milioni di euro nell'estate scorsa, doveva essere alternativa e spalla a Moise Kean, con Edin Dzeko dietro. Doveva dare una variabile tattica a Stefano Pioli, magari per competere per un posto con la Nazionale di Gennaro Gattuso.

Niente di tutto questo. Solamente tre i gol in campionato, in totale otto fra Conference e Coppa Italia, più due assist. Un po' pochi per quanto speso, seppur sia al primo anno in un club che vuole puntare a grandi traguardi sin da subito. Come Beltran ha pagato il suo valore, da capire se potrà fare meglio prossimamente.

Queste le sue parole alla presentazione. "Quando il mio procuratore mi ha espresso l’interesse della Fiorentina sono stato contentissimo, ho spinto anche io per arrivare qui. Sono felicissimo di fare questo passo importante per la mia carriera. Ogni giocatore ha le sue responsabilità come in ogni squadra. Io darò il meglio in allenamneto e partitta. Io, anche da avversario, ho sentito la spinta del Frachi che ti fa tremare le gambe. I tifosi sono unici! A Firenze sono passati tanti attaccanti importanti a partire da Batistuta. Credo di ispirarmi a lui. Sono stato molto emozionato al momento della firma sia per me, ma anche per i miei genitori che hanno fatto tanti sacrifici".