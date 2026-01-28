L'Atalanta non ha mai pensato di cedere Lookman (nonostante Raspadori). Percassi lo conferma

L'Atalanta è sempre stata sicura, non ha mai pensato alla cessione di Ademola Lookman in questa sessione di mercato, nonostante i vari interessamenti, e a confermare la volontà del club di continuare a puntare sul nigeriano, tornato da poco dagli impegni in Coppa d'Africa, ci ha pensato Luca Percassi, amministratore delegato del club orobico, che a Sky Sport, poco prima della partita contro l'Union Saint Gilloise nell'ultima giornata di Champions League, ha affermato: "L'arrivo di Raspadori è stata un'opportunità di mercato che non presupponeva l'uscita di Lookman. Noi siamo contenti che Giacomo abbia scelto l'Atalanta, è un giocatore importante. Lo è altrettanto Ademola che stasera torna a essere titolare e deve continuare a far bene".

Stasera l'Atalanta scenderà in campo con l'intento di provare a staccare il pass diretto per gli ottavi di finale di Champions League ma potrebbe anche non bastare una vittoria, visto l'affollamento in classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

AGLI OTTAVI DI FINALE

1. Arsenal 21 (differenza reti +18)

2. Bayern Monaco 18 (+13)

3. Real Madrid 15 (+11)

4. Liverpool 15 (+6)

5. Tottenham 14 (+8)

6. PSG 13 (+10)

7. Newcastle 13 (+10)

8. Chelsea 13 (+6)

AI PLAYOFF

9. Barcellona 13 (+5)

10. Sporting CP 13 (+5)

11. Manchester City 13 (+4)

12. Atletico Madrid 13 (+3)

13. Atalanta 13 (+1)

14. Inter 12 (+6)

15. Juventus 12 (+4)